محكمة أوغندية تأمر بالقبض على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، حكمًا قضائيًا، اليوم الخميس، بالقبض على الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وفق ما أورد موقع «سودان تريبون» الإخباري.

وأمر القاضي هنري بيتر أدونيو بتنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيرًا إلى أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه.

واعتبرت المحكمة إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في 2017، انتهاكًا لالتزامات البلاد الوطنية والدولية.

وتساءل القاضي: «لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض على البشير عندما زارها آخر مرة».

وأُودع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية قبالة العدالة منذ عامين، عندما زار البشير، رئيس السودان آنذاك، أوغندا، رغم أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

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مقدم من رويترز

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وكان البشير قبلها، في مايو 2016، شهد مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني، وأدائه اليمين الدستورية، في كمبالا.

وفي تلك المناسبة، قلل الرئيس موسيفيني من شأن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بـ «عديمة الجدوى».

واحتجاجاً على هذه الكلمات، انسحب دبلوماسيون غربيون من الاحتفال.

وبين 14 و15 نوفمبر 2017، عاد البشير إلى أوغندا، بدعوة من الرئيس موسيفيني.

وناهضت الزيارة مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أوغندا، فأصدرت بيانًا يدعو حكومة بلادها للقبض على الرئيس البشير.

وفي 15 نوفمبر 2017، وقبل مغادر البشير أوغندا، عُقدت جلسة في قسم الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في كمبالا، ورفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف مؤقتة للبشير.

وبدلاً من ذلك حدّدت جلسة أخرى في موعد لاحق، للبت في الشأن، ما أدى إلى تعطيل أي محاولات اعتقال للرئيس الزائر.

ويتزامن الحكم القضائي الصادر، الخميس، مع احتفالات السودان بالذكرى السنوية الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالبشير.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لدوره في حرب دارفور في 2003، واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.