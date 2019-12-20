شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يطهر قرى ومزارع بريف إدلب الجنوبى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت وحدات من الجيش السورى قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة بريف إدلب الجنوبى الغربى، بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة، أسفرت عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم إضافة إلى تدمير عربات مزودة برشاشات ثقيلة للإرهابيين والقضاء على من بداخلها حاولت التقدم نحو نقاط الجيش فى محور بلدة الربيعة والشعرة بريف إدلب الجنوبى.

وأشارت إلى أن البلدات والقرى المطهرة كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية تتخذها منطلقاً لاعتداءاتها على المناطق الآمنة وإطلاق الصواريخ على سكان المناطق فى ريفى حلب الجنوبى الشرقى وحماة الشمالى.

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