شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى كبير يحث السياسيين اللبنانيين على تطبيق إصلاحات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث ديفيد هيل، المسؤول الكبير فى وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، القادة السياسيين فى لبنان على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية العميقة.

وقال هيل، وكيل وزارة الخارجية، بعد اجتماع مع الرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر بعبدا: "جئت إلى هنا لحث القادة السياسيين اللبنانيين على الالتزام بتطبيق إصلاحات مستدامة ومؤثرة يمكنها أن تؤدى إلى لبنان مستقر وآمن وينعم بالرخاء".

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