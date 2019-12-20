شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى كبير يحث السياسيين اللبنانيين على تطبيق إصلاحات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث ديفيد هيل، المسؤول الكبير فى وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، القادة السياسيين فى لبنان على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية العميقة.
وقال هيل، وكيل وزارة الخارجية، بعد اجتماع مع الرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر بعبدا: "جئت إلى هنا لحث القادة السياسيين اللبنانيين على الالتزام بتطبيق إصلاحات مستدامة ومؤثرة يمكنها أن تؤدى إلى لبنان مستقر وآمن وينعم بالرخاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكى كبير يحث السياسيين اللبنانيين على تطبيق إصلاحات اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.