شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث تركيا لطرابلس: سندخل ونخرج من ليبيا بطلب من حكومة السراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مبعوث تركيا لطرابلس قال سندخل ليبيا بطلب من حكومة السراج وسنخرج بطلب منها.

وفي سياق منفصل، قال مدير التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى خالد محجوب، إن الجيش ينفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس، كما استهدف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس في محيط المدينة.

وأضاف خالد محجوب، فى تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، أن هناك عمليات استطلاع جوية يقوم بها الجيش الوطني الليبي باتجاه مدينة الزاوية، الهدف الأساسي للجيش الليبي القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة طرابلس.

وتابع مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبى: إذا لم تلتزم ميليشيات مصراتة بمهلة الأيام الثلاثة التي حددها الجيش سنوجه لها ضربات قوية.