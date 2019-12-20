شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلى، منزلا قيد الانشاء وسورا شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.
وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال، ادعى أن المنطقة التى جرت فيها عملية الهدم تخضع لبلدية الاحتلال فى القدس على الرغم من أن بلدية بيت لحم تمنح تراخيص أبنية فى تلك المنطقة.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينة القدس ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.
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