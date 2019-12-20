شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكى ديفيد هيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس اللبنانى ميشال عون، مساعد وزير الخارجية الاميركية السفير ديفيد هيل، وذلك على رأس وفد، حيث ناقشا العديد من الموضوعات المتعلقة بالوضع الراهن فى لبنان، وكذلك فى المنطقة العربية.

ونشر الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، صورة من لقاء ميشال عون مع الوفد الأمريكى، وعلى رأسهم ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأمريكية.



جانب من اللقاء

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وكان هيل، قد زار العراق، وبحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدي، علاقات الشراكة والتعاون بين بغداد وواشنطن.

وأكد عبد المهدى على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، وأشار إلى ثبات سياسته فى بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين، وأهمية العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون فى المجالات كافة ومكافحة الإرهاب.