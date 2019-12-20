رئيس وزراء لبنان الجديد يسعى لتشكيل حكومة خلال 6 أسابيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسان دياب المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة فى مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة على خروج البلد من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
وكُلف دياب، وهو أكاديمى ووزير تعليم سابق، أمس الخميس برئاسة الوزراء بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها.
وأضاف "الحكومات السابقة فى العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة فى غضون أربعة أسابيع أو فى فترة لا تتجاوز ستة أسابيع".
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