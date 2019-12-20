لبنان: إحالة 32 إرهابيا سوريا إلى المحكمة العسكرية فى 3 قضايا منفصلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، 32 إرهابيا يحملون الجنسية السورية إلى المحكمة العسكرية فى 3 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة والقتال ضمن صفوفها داخل الأراضى السورية. وتضمن قرار الاتهام الأول الذى أصدره قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، 9 متهمين انضموا إلى تنظيم (جيش الأبابيل) الإرهابى والانخراط فى صفوفه وتنفيذ هجمات إرهابية مسلحة داخل سوريا وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات. Advertisements وشمل قرار الاتهام الثانى 22 متهما من عناصر تنظيم (جبهة النصرة) والذين أظهرت التحقيقات قيامهم بالقتال ضمن صفوف التنظيم داخل سوريا تنفيذا لأغراض إرهابية، فى حين أفاد قرار الاتهام الثالث أن المتهم بالقضية قد انضم إلى تنظيم (داعش) وشارك فى تنفيذ عمليات إرهابية مسلحة لصالح التنظيم والقتال ضمن صفوفه فى سوريا.

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