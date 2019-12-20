شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير صحيفة كويتية.. الحكومة تعلن الحرب على الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة كاريكاتير يظهر مدى الجهد المبذول لمحاربة الفاسدين فى الكويت ويظهر الرسم الكاريكاتيرى مكنسة تحت مسمى محاربة الفساد تقوم بلم الفاسدين فى البلاد.

كاريكاتير

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