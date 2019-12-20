ليبيا.. قوات "الوفاق" تستهدف تمركزات لمسلحي حفتر في ترهونة

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، شن قواتها هجوما على تمركزات لمسلحي خليفة حفتر داخل إحدى المناطق في مدينة ترهونة (غرب).



جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول أدلى بها مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وقال المجعي إن قواتنا تشن هجوما على تمركزات لمسلحي حفتر في منطقة "سيدي الصيد"، داخل الحدود الإدارية لترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس).



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وأضاف أن الطيران المسير الداعم لحفتر شن الجمعة ضربات في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس، دون تسجيل أي إصابات في صفوف قواتنا.



كما لفت المجعي إلى سقوط عدة قذائف صاروخية من جانب مسلحي حفتر على منطقة صلاح الدين، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.



وأجهض الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.