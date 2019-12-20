"الوفاق" الليبية تدين قصف طيران أجنبي داعم لحفتر مدينة مصراتة

إسطنبول / الخليج 365حكومة الوفاق لم تحدد جنسية الطيران المعتدي، غير أنها اعتبرت القصف الذي أسفر عن إصابة مدنيين:

- رد على عجز ميليشيات حفتر عن تحقيق أي تقدم ميداني

- دليل على فشل ما سُمي بـ"ساعة الحسم" لدخول طرابلس

- دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط

- رهانات داعمي حفتر ستبوء بالخسران



أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قصف طيران أجنبي داعم لخليفة حفتر، مدينة مصراتة الخميس، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

واعتبر المجلس في بيان، الجمعة، أن "توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة (غرب) دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط".

وأضاف أن الاعتداء يأتي ردا "على عجز الميليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض"، وفشل ما سماه حفتر "ساعة الحسم" لدخول العاصمة طرابلس.

وشدد البيان على أن "الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على دحر المعتدي في ساحات المواجهة".

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وأعرب عن الثقة بهزيمة المعتدي وفشل مشروعه، وأن رهانات داعميه ستبوء بالخسران.

والخميس، أعلنت قوات الوفاق، شن طيران أجنبي غارات على أهداف بمدينة مصراتة.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة مصطفى المجعي إن "طيرانا حربيا أجنبيا (دون تحديد هويته) شن ضربات على منشآت عسكرية قديمة بمدينة مصراتة، بينها معسكر الدفاع الجوي، ومعسكر كتيبة حطين".

وأضاف المجعي للأناضول أن "الطيران الحربي قصف المعسكرات، بالتزامن مع وجود تحليق للطيران المسير فوق أجواء المدينة".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.