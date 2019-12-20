تصنيع الشوكولاته امام زوار معرض الكتاب

الخليج - سلمى الشهراني شاركت شعبة التربية الأسرية بمكتب الشمال بإدارة تعليم محافظة جدة في معرض جدة الدولي للكتاب بركن تحت عنوان “فن تصنيع الشوكولاته” بإشراف رئيسة قسم التربية الاسرية هدى الهزاع

وقدمتها المعلمه مرفت حسن التي قامت بتصنيع انواع مختلفه من الشوكولاته امام زوار معرض الكتاب بإستخدام الشوكولاته الخام بنكهات مختلفه وباشكال ومذاقات متنوعه مع توضيح افضلها للإستعمال وأفضل الأشكال بحسب كل مناسبه وذلك بإستخدام القوالب المختلفه.

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