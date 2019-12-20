مشاركة مميزة لدار “الفكر الجديد” بمعرض جدة للكتاب

الخليج - سلمى الشهراني

تشارك دار “الفكر الجديد” لأوَّل مرَّة في معرض جدة الدولي للكتاب، وهي دار سعودية نشأت في مدينة جدة عام ٢٠١٩، وتعتبر مشاركتها خطوة أولى في عالم معارض الكتب التي تزداد ازدهارًا وإقبالاً في ظل رؤية ٢٠٣٠.

المشرف على الدار الأستاذ عبدالرحمن مغربي تحدَّث عن هذه المشاركة بقوله: من أهم أهداف الدار، تشجيع الشباب على معرفة طرق سهلة وسريعة وعصرية وشبابية لإنجاح مشروعاتهم التجارية، وأعمالهم الوظيفية، وإصداراتنا تهتم بفخامة التصميم، والغلاف، وجودة الطباعة، وسهولة قراءة الكتاب، فنستخدم خطًّا واضحًا، وألوانًا مشرقة جذَّابة، وصورًا معبِّرةً.

ومن خطط الدار المستقبلية أنْ ترفع جودة المطبوعات والكتب؛ لنشجِّع الشباب على قراءة الكتب المطبوعة بسهولة كما يحب، ويسهل عليه أن يقرأ الكتب الإلكترونية.

كما نأمل أن تكون لدينا تطبيقات مثل تطبيق كاندل الإلكتروني، وقد سعدنا بمشاركتنا بهذا الكرنفال الثقافي هذا العام، مع معرض بهذا الحجم، وهذا التنظيم الرائع من كافة النواحي، والذي سهَّل على القرَّاء والمشاركين الحضور، والاستمتاع بفعاليات المعرض، والذي يلقى إقبالاً واسعًا، وتفاعلاً إيجابيًّا من الصغار والكبار.

كما لا يفوتنا أن نشكر وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والقائمين على هذا الاحتفال الثقافي المميَّز.