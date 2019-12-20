شتاءُ النسيانِ

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الخليج - سلمى النجار
رسائلٌ من حروف نبضاتي المتناثرة،
مركونة في حجرتي المعتمة
بين كومة أوراقي
ستجدها بين أشيائي المبعثرة.
لا تقرأُني؛ حتى لاتتعب
هناك بين حروفي المتعطشة التي أدماها أنين الزمن ..
لا تقرأها، حتى لاتدمي قلبك.
قد هجرتني حتى الليالي المظلمة ..
وحتى أنت في الزحام نسيتني .
وحتى حمام السلام لم تعد تعرفني
ألا تنظر ما فعل بها الزمان؟!
لم يُبـقِ لها سوى الكلام عن السلام .
ثم هاجرَتْ، فأصبحَت قصة عنفوان .
هاجرت؛ تبحث عن دفئ المكان .
قريباً ياطيري، الجميل !
قريباً سيأتي الشتاء،
وننسي مَنْ يسكنون بين أوراق الحنين التي أتلفها صقيع الغياب،
ورمى حرارة الأشواق في شتاء النسيان،
فغادرت أسراب الحمام .
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