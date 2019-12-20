دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف تقوم بقطع جزء من مقطع فيديو على يوتيوب؟

هل سبق وأردت مشاركة مقطع معين من فيديو على يوتيوب مع أصدقائك، إلا أنك كنت كنت محبراً على إرسال الفيديو بأكمله لهم، حتى لو كانت مدته طويلة، لعدم استطاعتك اختيار جزء محدد منه؟ الآن لن تكون مضطراً لفعل هذا مرة أخرى.

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فقد ذكرت تقارير تقنية أنه بالإمكان مشاركة مقطع معين من أي فيديو على موقع يوتيوب، وذلك دون الحاجة إلى مشاهدة الفيديو بأكمله، أو إرساله بالكامل.

حيث قام يوتيوب مؤخراً بطرح خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة لقطات معينة من أي فيديو، وبالتالي فعندما يقوم أي شخص بفتح الرابط، فسيجد نفسه عند اللقطة المرغوب فيها.

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ولتنفيذ هذا، يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل قطع جزء من مقطع فيديو على يوتيوب بمنتهى السهولة والسلاسة:قم بفتح تطبيق يوتيوب عبر الهاتف الذكي أو من خلال نسخة سطح المكتب ابحث عن الفيديو المستهدف، وحدد المقطع الذي ترغب في مشاركته مع أصدقائك ستجد أمامك خيارين: اضغط على زر الفأرة الأيمن، واختر "نسخ عنوان الرابط للفيديو في الوقت الحالي"، حيث يسمح لك هذا الاختيار بلصق رابط المقطع في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح عند التوقيت الذي ترغب في أن يشاهده الأصدقاء اضغط على أيقونة find and select the share الموجودة أسفل يمين الشاشة، وستظهر لك بعدها قائمة منبثقة في الجزء السفلي، فقم بتحديد الوقت في مربع start، وسيؤدي هذا إلى ضبط عنوان الرابط لتشغيله في الوقت الذي ترغب فيه المزيد:

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