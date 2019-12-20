مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرق قلقيلية شمالى الضفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة مركبتين فى قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد رئيس مجلس قروى فرعتا عبد المنعم شناعة بأن أهالى القرية أفاقوا فجر اليوم على النيران، وهى تلتهم مركبتين تعودان لمواطنين من القرية.

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وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التى يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهالى القرية والسعى الى تهجيرهم.



وفى بيت لحم، جنوب الضفة، أصيب مزارع من قرية كيسان برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروى كيسان احمد غزال بأن عددا من مستوطنى البؤرة الاستيطانية "ايفى هناحل" المقامة عنوة على أراضى القرية والمحاذية لمستوطنة "معالى عاموس"، اعتدوا على المزارع عطا الله إبراهيم عبيات (53 عاما) بالضرب وإطلاق الكلاب التى نهشته، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة، نقل على اثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومى لتلقى العلاج، عدا عن نهش الكلاب لعدد من رؤوس الأغنام التى كان يرعاها.



وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا عليه بعد أن تصدى لهم ورفض أوامرهم بالابتعاد وعدم اتخاذ الأرض مرعى لأغنامه، لافتا إلى أن هذا الاعتداء تكرر فى الفترات السابقة وأصبح الرعاة لا يأمنون على حياتهم.