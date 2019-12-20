شكرا لقرائتكم خبر عن البوسنة تعلن عودة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت السلطات في البوسنة عودة 25 شخصا من رعاياها بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في معسكرات بسوريا إلى العاصمة ساراييفو.



وأفادت النيابة العامة في البوسنة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية العربية اليوم (الجمعة) ـ بأن بعض العائدين إلى العاصمة ساراييفو من المطلوبين بمذكرات اعتقال دولية، مشيرة إلى أن 7 أشخاص من بين المجموعة يخضعون حاليا للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب و بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق بأن مئات البوسنيين غادروا أوروبا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، والكثيرون منهم محتجزون الآن في معسكرات الاعتقال لحين تسليمهم.