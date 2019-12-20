بشار الأسد يدعو الشركات الروسية لرقمنة الاقتصاد السوري

دعا الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وفدا برلمانيا روسيا، إلى انخراط الشركات الروسية في رقمنة اقتصاد بلاده وتحويل سوريا إلى دولة رقمية.
وأكد الأسد على أهمية مشاركة شركات روسية برقمنة الاقتصاد السوري نظرا إلى أهمية المهمة وصعوبتها البالغة.
وأضاف: "بناء دولة رقمية في سوريا أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة والتي تتطلب نهجا متكاملا يضمن مزامنة جميع الأنظمة المشكلة".
وقال رئيس الوفد الروسي النائب في مجلس الدوما دميتري سابلين للصحفيين عقب الاجتماع مع الرئيس السوري، إن الحديث تمحور حول إعادة إعمار سوريا وسبل دعمها في المجال الرقمي.
كما بحث أعضاء الوفد والرئيس السوري سبل مواصلة العمل على تعزيز التعاون المناطقي بين البلدين.
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