شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أى اعتداءات إيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أى اعتداءات الإيرانية.

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وقالت اورتاجوس ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم (الجمعة) ـ إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".



يأتى هذا التصريح فى الوقت الذى أفادت فيه تقارير أمريكية بأن هناك تشابها بين الطائرات المستخدمة فى هجوم الذى تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية وطائرة من إنتاج إيران.



واتهمت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بالضلوع فى تنفيذ الهجوم، فيما نفت طهران ذلك.