شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يمهل ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أمهل الجيش الوطنى الليبي، اليوم الجمعة ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت الليبيتين.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن ذلك جاء على لسان المتحدث الرسمى للجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، الذى هدد بمواصلة قصف ميليشيات مصراتة فى ليبيا إذا لم تنسحب من سرت وطرابلس.
وأشار المتحدث العسكرى الليبى إلى أن طلب فايز السراج من تركيا التدخل فى ليبيا ما هو إلا محاولة تمسك الغريق بقشة.
من جانبها .. أصدرت القيادة العامة للجيش الليبى بياناً، اليوم ، حول العملية النوعية التى تمت فى مصراتة ليل الخميس، بغارات جوية على عدة مواقع عسكرية فى مصراتة، كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل الميليشيات المسلحة.
وذكر البيان أنه نتج عن عملية الاستهداف الليبية تدمير كامل قدرات العدو فى عدة مواقع عسكرية فى مصراتة ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكرى التركى فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة .
ودعا البيان حكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصلحة المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب.
وأكد البيان أن الحرب خيار أجبرت عليه القيادة لتحرير ليبيا من هيمنة الميليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركية وقطرية ، وإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنبا لمشاريع التقسيم والتجزئة.
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