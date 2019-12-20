مكافحة داعش.. الأمن التركي يوقف عراقيين اثنين

أضنة/ الخليج 365
أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، عراقيين اثنين، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وأمرت محكمة بحبسهما.
جاء ذلك إثر عملية مداهمة، الجمعة، بمدينة أضنة جنوبي تركيا، لالقاء القبض على الشخصين، الذين تبين أنهما دخلا الأراضي التركية بصورة غير شرعية.
وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر أمنية، أن أحد الموقوفين متهم بأنشطة تتعلق بتمويل المنظمة، والآخر يعتقد أنه شارك في أنشطتها المسلحة.
وأحيل الموقوفان إلى محكمة مناوبة في أضنة، أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.
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