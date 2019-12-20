مستوطنون يحرقون مركبتين لفلسطينيين شمالي الضفة

قلقيلية / قيس أبو سمرة / الخليج 365
أحرق مستوطنون يهود، الجمعة، مركبتين لفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل، شمالي الضفة الغربية، بحسب مسؤول محلي.
وقال نائب مجلس قروي بلدة فرعتا شرقي مدينة قلقيلية عبد المنعم شناعة، للأناضول، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين، أحرقوا مركبتين في البلدة، وخطوا شعارات عنصرية على منزل مجاور، فجر الجمعة.
وأشار شناعة إلى أن "النيران أتت على المركبتين بشكل كامل".
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، لاعتداءات عنصرية متكررة من قبل مستوطنين.
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