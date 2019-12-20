السراج يدعو 5 دول لتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الجمعة، 5 دول هي الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر، إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للسراج عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وطالب السراج، الدول الخمس، بـ"مساعدة حكومة الوفاق في صد العدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة"، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن هجمات بمحيط العاصمة منذ أبريل/نيسان الماضي.
السراج دعا الدول الخمس أيضا إلى "التعاون مع حكومة الوفاق في مكافحة المنظمات الإرهابية على رأسها تنظيما داعش والقاعدة اللذان زاد نشاطهما بسبب العدوان".
وحث السراج، وفق البيان ذاته، الدول المعنية على "تكثيف التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر".
وفي وقت سابق الخميس، وافق مجلس وزراء ليبيا بالإجماع، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا.
وفي 27 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
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