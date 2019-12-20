شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تطلق "مسابقة الخط العربى" بالتزامن مع اليوم العالمى للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، «مسابقة الخط العربي» للموهوبين من طلبة الجامعة فى فنّ الخط العربي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للغة العربية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف المسابقة التى تصل جوائزها لـ 12 ألف ريال إلى إتاحة الفرصة للطلبة لعرض إبداعاتهم فـى هـذا الفن المرتبط باللغة العربية ، وبثّ روح التنافـس الشريف، وتشجعهم على ترسـيخ القيـم والأخلاق الإيجابية لـدى الجتمع من خلال النصـوص المقترحة، التى تسهم فى تهذيب السلوك وتقويم النفـس كالنصوص القرآنية والأحاديث والشعر المرتبط بموضوع المسـابقة.