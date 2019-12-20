قوة أميركية تعتقل قياديا بالحشد العشائري غربي العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جنود أميركيون في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وقالت المصادر "إن قوة أميركية خاصة نفذت إنزالا جويا عند حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم في منطقة جوبة وسط بلدة البغدادي، غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار، واعتقلت القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي".

وأضاف المصدر أن اعتقال العبيدي جاء بعد ورود معلومات تفيد بأنه أحد المشاركين في هجمات بالصواريخ على قاعدة "عين الأسد" في بلدة البغدادي قبل أيام.

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وأكد ضابط في شرطة بلدة البغدادي اعتقال القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي من قبل قوات أميركية بإنزال جوي.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي يوجد فيها المئات من القوات الأميركية، لهجومين بالصواريخ من دون أن يسفرا عن سقوط خسائر بشرية.

وعثرت القوات العراقية لاحقا على منصات إطلاق صواريخ استخدمت في الهجوم على القاعدة.