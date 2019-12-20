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قوة أميركية تعتقل قياديا بالحشد العشائري غربي العراق

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جنود أميركيون في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. اعتقلت قوة أميركية قياديا في الحشد العشائري بعملية إنزال جوي في محافظة الأنبار غربي العراق، وفق ما نقل مراسل سكاي نيوز عربية عن مصادر عشائرية، الخميس.

وقالت المصادر "إن قوة أميركية خاصة نفذت إنزالا جويا عند حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم في منطقة جوبة وسط بلدة البغدادي، غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار، واعتقلت القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي".

وأضاف المصدر أن اعتقال العبيدي جاء بعد ورود معلومات تفيد بأنه أحد المشاركين في هجمات بالصواريخ على قاعدة "عين الأسد" في بلدة البغدادي قبل أيام.

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 وأكد ضابط في شرطة بلدة البغدادي اعتقال القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي من قبل قوات أميركية بإنزال جوي.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي يوجد فيها المئات من القوات الأميركية، لهجومين بالصواريخ من دون أن يسفرا عن سقوط خسائر بشرية.

وعثرت القوات العراقية لاحقا على منصات إطلاق صواريخ استخدمت في الهجوم على القاعدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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