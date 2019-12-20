الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيان متلفز، عن تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.
وكان رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، قال في تصريح بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري على رأس من الكتلة، «واقفنا على اسم حسان دياب وسميناه في الاستشارات الملزمة وهو مستقل سياسيا وصاحب اختصاص وكفاءة وعمله في الشأن العام أظهر أنه نظيف الكف وهذه المواصفات التي طلبناها في السابق لتسمية رئيس حكومة»، مشيراً إلى أن «التشاور المسبق أظهر أن لا ممانعة على الاسم وعبرنا عن رغتنا في ان يجري ترشيح أو تبنى للترشيح ونتمنى الاستعجال بتأليف الحكومة لان البلد ذاهب من سيء إلى أسوء من دون حكومة».
وأكد أن «المهم أن تجري عملية التشكيل بسرعة وأن تتضمن أصحاب جدارة واختصاص ونظيفي الكف وما زلنا أن لا تتضمن سياسيين وهذا موقفنا ونتمنى أن يتم ذلك وكتيار عملية مشاركتنا في الحكومة ثانوية ومستعدون لتحمل المسؤولية التي تطلب منا ومسهلين لعملية التشكيل لأن نحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي».
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