شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد نسبيا فى معظم المناطق.. وسقوط أمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة طقسا باردا نسبيا مع توقعات بسقوط أمطار فى مناطق متفرقة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، أنخفاضًا فى درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتى (مكة المكرمة ،المدينة المنورة) و سماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الشمالى وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا الى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار.

الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. والبحر مضطرب إلى متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسط يضطرب أحياناً فى بحر عمان.

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البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم الجمعة سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب. والرياح ستكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.