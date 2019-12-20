شكرا لقرائتكم خبر عن عاطلون عن العمل يحتجون أمام مقر البرلمان فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج عدد من العاطلين عن العمل فى تونس، الخميس، أمام مقر البرلمان فى تحرك لليوم الثانى على التوالى.
ووصل محتجون من مدينة القصرين جنوبي غرب العاصمة، إلى مقر البرلمان في مدينة باردو بهدف الضغط على نواب الشعب وتوفير فرص عمل ومشاريع للتنمية بجعبتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاطلون عن العمل يحتجون أمام مقر البرلمان فى تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.