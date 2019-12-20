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عاطلون عن العمل يحتجون أمام مقر البرلمان فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج عدد من العاطلين عن العمل فى تونس، الخميس، أمام مقر البرلمان فى تحرك لليوم الثانى على التوالى.

ووصل محتجون من مدينة القصرين جنوبي غرب العاصمة، إلى مقر البرلمان في مدينة باردو بهدف الضغط على نواب الشعب وتوفير فرص عمل ومشاريع للتنمية بجعبتهم.

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