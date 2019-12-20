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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوارث 2019 كلفت العالم 140 مليار دولار
الجمعة 20 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" إن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان كلفت العالم حوالي 140 مليار دولار هذا العام، بعد أن كانت 176 مليار دولار في عام 2018.
قالت شركة إعادة التأمين ومقرها زيوريخ إن مراجعتها السنوية وجدت أن الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير المدارية والفيضانات تسببت في خسائر اقتصادية بلغت 133 مليار دولار.
قال الشركة إنه على الرغم من أن تأثير تغير المناخ على الكوارث الطبيعية لا يزال غير حاسم، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أنه يتسبب في "أخطار ثانوية" متكررة وشديدة مثل المطر والجفاف.
قالت الشركة إن مثل هذه المخاطر الثانوية تمثل أكثر من نصف خسائر التأمين العالمية البالغة 56 مليار دولار هذا العام، بالانخفاض عن 93 مليار دولار في عام 2018.
قالت الشركة إن ألف شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في كوارث في عام 2019.
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