عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيع بيان إطلاق الألعاب الأولمبية بسعر قياسي

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات بيع المخطوطة الأصلية لنص البيان الذي أعد لإطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة، في مزاد في نيويورك بسعر 8.8 مليون دولار، ما يشكل سعرا قياسيا لقطعة مرتبطة بعالم الرياضة.



وفاق السعر 9 مرات تقريبا التقديرات العالية أي مليون دولار خلال مزاد على ومخطوطات، وتجاوز سعر المخطوطة، سعر قميص ارتاده لاعب البيسبول الأمريكي بايب روث الذي بلغ 5.6 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "هانت أوكشنز" في يونيو/حزيران.

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وكتبت الوثيقة باللغة الفرنسية وتقع في 14 صفحة ويفصّل فيها البارون دو كوبرتان رؤيته لإعادة إطلاق الألعاب الأولمبية التي عرفها العالم في زمن الإغريق لتصبح منافسة رياضية حديثة ودولية تحتفي بالتميز والروح الرياضية.

وهي النسخة الوحيدة المعروفة لهذا النص الذي كان أساسا لخطاب ألقاه في باريس في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1892 بمناسبة الذكرى الـ5 لاتحاد الجمعيات الفرنسية لألعاب القوى.

واختفت المخطوطة على مدى عقود بعد وفاة دو كوبرتان في 1937، وفي مطلع التسعينيات، عثر على أثرها في سويسرا حيث كان يحتفظ بها شخص في خزنة.