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محمد بن زايد يهنئ الرئيس الجزائرى الجديد بتوليه مهام منصبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفى، مساء الخميس، الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون، بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح فى أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد بن زايد، خلال الاتصال متانة العلاقات مع الجزائر، معرباً عن أمله فى أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين، متمنياً للشعب الجزائرى مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد على تهنئته وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه بلاده وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

 

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