عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 170 مليونا.. إنفينكس الصينية تحصد أكبر المشاهدات في تاريخ تيك توك

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت مجموعة إنفينكس الصينية للهواتف الذكية مسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك احتفالا بإطلاق هاتفها INFINIX S5 مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت شعار "هتشوف العجب"، لإطلاق إبداعات الشباب في طرح أغرب الأشياء والحركات والمواهب لديهم.



ونجح فيديو المسابقة على الصفحة الرسمية لشركة إنفينكس عبر تطبيق تيك توك في حصد أكثر من 170 مليون مشاهدة خلال 6 أيام، وهو ما أظهر اهتماما وحماسا كبيرين من الشباب المصري بالعلامة التجارية لإنفينكس وهاتفها الجديد S5.

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ووفق بيان يعد أكبر عدد مشاهدات تحظى به شركة هواتف ذكية حول العالم على المنصة حتى الآن، بجانب مشاركات من مئات الشباب بفيديوهات خاصة للفوز بعدد 10 هواتف إنفينكس S5، أعلنت الشركة منحها للفيديوهات التي ستلقى أكبر تفاعل من المستخدمين على المنصة.

وقال أندريا روان مدير العلامة التجارية لإنفينكس مصر: "تماشيا مع جوهر علامتنا التجارية (المستقبل الآن)، تتيح الحملة للمستهلكين التعبير عن إبداعهم ومواهبهم من خلال إظهار من هم حقا، ونحن سعداء برؤية المشاركة المتحمسة للمستهلكين الشباب المصريين في هذه الحملة"، مشيراً إلى أن هذا بمثابة شهادة ثقة من الشباب المصري بعلامتنا التجارية.

وأطلقت INFINIX المسابقة بالتعاون مع منصة التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة عبر الهاتف الذكي تيك توك من يوم 8 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولجعل الحملة في متناول أكبر عدد من محبي إنفينكس في مصر، قامت تيك توك بتنظيم فاعلية داخل "INFINIX MALL"، الجمعة الماضي، لجذب مزيد من المشاركين للمسابقة، وسيتم الإعلان عن الفائزين قريباً عبر الحساب الرسمي لشركة إنفينكس عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر منصة تيك توك للفيديوهات عبر الهواتف الذكية الأشهر في العالم.