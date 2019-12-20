شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لا يوجد تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس إنها لم تجد أى تهديد فى مراجعتها لنحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون حاليا بالولايات المتحدة وذلك عقب إطلاق نار نفذه ضابط بسلاح الجو السعودى أودى بحياة 3 أشخاص فى قاعدة بولاية فلوريدا فى 6 ديسمبر الجارى. وقال جارى ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن خلال إفادة صحفية فى البنتاجون "بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أى تهديد وشيك".

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