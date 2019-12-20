شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بابا نويل يوزع أشجار الكريسماس على سكان القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لنشر البهجة بين سكان المدينة المقدسة، خرج رجل مرتديا ملابس بابا نويل، على ظهر جمل جاب به شوارع القدس القديمة، حيث وزع أشجار عيد الميلاد على السكان.

وتجول الرجل، واسمه عيسى قسيسية وهو فلسطينى عمل فى السنوات الأخيرة على نشر بهجة عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على سكان القدس برعاية بلدية المدينة.

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