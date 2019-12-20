عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لبنان يدخل جينيس بشجرة كريسماس صديقة للبيئة

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دخلت شجرة كريسماس لبنانية مصنوعة من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما تخطت الرقم المسجّل باسم المكسيك بـ98 ألف عبوة.



حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أضاءت الشجرة بلدة شيكا شمال لبنان بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، واستغرق تكوين القطعة الفنية التي يبلغ ارتفاعها 28.5 متر نحو 20 يوما.

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قالت الناشطة البيئية اللبنانية كارولين شبطيني، صاحبة الفكرة، إنها سعت من خلال هذا العمل لتحقيق رقم قياسي جديد ودخول موسوعة "جينيس" بأطول شجرة ميلاد مصنوعة من العبوات البلاستيكية.

وتعد شجرة الميلاد في قرية شيكا تطورا لتجربة شخصية خاضتها الناشطة اللبنانية مع ابنتها العام الماضي، عندما أقدمت على بناء شجرة صغيرة من 500 عبوة بلاستيكية للغاية ذاتها.

حسب الناشطة البيئية، سيكون مصير العبوات إعادة التدوير، مع التبرع بعوائد البلاستيك المعاد تدويره للصليب الأحمر اللبناني، إذ تكرس الشجرة مفهوم التجارب الصديقة للبيئة بالكامل.

ونجحت شبطيني، بمساعدة مجموعة من المتطوعين وفرق الكشافة، في كسر الرقم القياسي المسجّل باسم مكسيكو بـ98 ألف عبوة ماء بطول 27.4 متر.