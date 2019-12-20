عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيس بوك تستحوذ على شركة ألعاب إسبانية بقيمة 70 مليون يورو

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فى محاولة لتوسيع جهودها بعالم الألعاب، استحوذت شركة فيس بوك على PlayGiga، وهى شركة ناشئة تدير خدمة ألعاب سحابية فى أوروبا وبعض أنحاء الشرق الأوسط.



Advertisements

وأكدت الشبكة الاجتماعية عملية الاستحواذ لموقع Engadget بعد نشر تقرير عن الصفقة، لكنها لم تفصل شروط الاستحواذ أو قيمة الصفقة، بينما زعمت بعض المصادر أن الصفقة وصلت قيمتها لـ70 مليون يورو، أى ما يعادل 78 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت PlayGiga أيضًا بيانًا على موقعها على الويب يلمح عن هدف الشبكة الاجتماعية من الاستحواذ عليها، إذ قالت: "نحن نواصل عملنا فى الألعاب السحابية، والآن سنقوم بمهمة جديدة"، ما يشير إلى أن شركة فيس بوك قد تسعى لتطوير خدمة ألعاب سحابية، وستكون PlayGiga جزءًا من هذا المسعى.

إذا كان هذا صحيحًا، فقد تستفيد شركة "فيس بوك" مما تعلمته من خدمة "الألعاب الفورية" التى تم إطلاقها فى عام 2016، والتى أتاحت للمستخدمين الوصول إلى الألعاب عبر الأجهزة دون الحاجة إلى أى عمليات تنزيل.