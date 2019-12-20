عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق متصفحها Edge الجديد

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge عبر تحديث ويندوز 10 اعتبارا من يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل.



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وأوضحت الشركة الأمريكية أن متصفحها الشهير Edge يأتي بشعار جديد ويعتمد على نواة جوجل Chromium، مشيرة إلى أنه سيتوفر لويندوز 10 وويندوز 8 وويندوز 7 وكذلك نظام التشغيل macOS.

وقررت مايكروسوفت الاعتماد على كروميوم في إطلاق النسخة الجديدة من متصفحها، التي تحاول من خلالها تجاوز أخطاء الماضي، وفي هذا الإطار أشار موقع Windows Latest إلى أن مايكروسوفت تعتزم ابتداء من العام المقبل 2020 تعميم النسخة الجديدة من متصفح إيدج على جميع مستخدمي نظام ويندوز 10.

وأشار الموقع إلى أن هذه العملية ستبدأ بشكل تدريجي لدى جميع المستخدمين، وذلك في تحديث جديد إلزامي على جميع المستخدمين، أي أنه لن يكون أمام المستخدمين خيار القبول أو الرفض.