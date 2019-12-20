عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريب أرقام هواتف 267 مليون مستخدم لموقع فيس بوك

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حديث من موقع "cnet" الأمريكى، عن أنه تم تسريب أكثر من 267 مليون رقم من أرقام هواتف مستخدمى فيس بوك وأسمائهم ومعرفاتهم فى قاعدة بيانات، وأصبح يمكن لأى شخص الوصول إليها عبر الإنترنت، وهو الأمر الذى يضاف إلى قائمة طويلة من حوادث الخصوصية والأمان التى لا تزال تعانى منها أكبر شبكة اجتماعية فى العالم.



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ووفقًا للتقرير اكتشف الباحث الأمنى ​​بوب دياتشينكو مجموعة بيانات مستخدمى فيس بوك فى 14 ديسمبر، داخل قاعدة البيانات لم تكن محمية بكلمة مرور أو أى حماية أخرى، وعلى الرغم من أن الآن تمت إزالة الوصول إلى تلك البيانات، لكن بحلول ذلك الوقت كانت المعلومات فى متاحة للجميع لمدة أسبوعين تقريبًا.

ووفقًا لشركة Comparitech، وهى شركة أبحاث تكنولوجية بريطانية عملت مع Diachenko، أتاح شخص ما البيانات للتنزيل فى منتدى للقراصنة.

وتثير حوادث الخصوصية الأخيرة على موقع فيس بوك أسئلة حول ما إذا كانت الشركة تفعل ما يكفى لحماية بيانات مليارات المستخدمين، إنها أيضًا تذكير آخر بضرورة توخى الحذر لدى المستخدمين بشأن المعلومات التى ينشرونها على شبكة التواصل الاجتماعي.