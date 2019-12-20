- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365
أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة فى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن عدد من الوظائف الشاغرة، والتى ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، وذلك عن طريق المسابقة المفتوحة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهرانى أن التقديم سيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الجامعة (www.kfu.edu.sa) اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 26 /4 /1441هـ وحتى يوم الجمعة الموافق 1 /5 /1441هـ .
ودعا جميع المتقدمين ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والتعليمات المعلنة قبل تقديم الطلب إلكترونيًّا، مع ملاحظة: الخبرة والاشتراطات الأخرى حسب ما هو محدد بدليل التصنيف: الخبرة فى القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وفيما يخص منسوبى الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة فى دليل تصنيف الوظائف.
ولفت إلى أن جميع المستندات المطلوبة لابد من إرفاقها مع طلب التقديم الكترونياً حيث لن يتم استقبال أى طلبات ورقية وعلى جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول متمنياً للجيمع التوفيق .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.