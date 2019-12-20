شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج جائزة محجوب صالح للصحافة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مساء الخميس فى الخرطوم نتائج جائزة "محجوب محمد صالح للصحافة السودانية"، فى نسختها الثانية، وفاز بجائزة التصوير الفوتوغرافى مجاهد ابو القاسم وفى الحوار الصحفى رجاء محمد عبدالله من صحيفة "التيار"، وفى فرع التقرير الاخبارى فاز الزين عثمان من صحيفة "اليوم التالى"، وجائزة المقال الصحفى نالها محمد عثمان محمد من صحيفة "السودانى".

وتأسست جائزة محجوب صالح العام الماضي، لتعزيز دور الصحافة في المجتمع، وتشمل فروع المقال الصحفي، والحوار الصحفي، والتقرير الاخباري، واضيف لها هذا العام التصوير الفتوغرافي.

وأشاد صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالدور الكبير الذي اضطلعت به الصحافة والوسط الصحفي في الثورة، عبربتقديم التوعية والتنوير بالقضايا الوطنية.

وثمن تاور ، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان "في البدء كانت كلمة"، بما قدمه محجوب صالح، خلال مسيرته الطويلة للصحافة والصحفيين.

وأكد الدور المحوري للصحافة في مرحلة ما بعد الثورة، داعيا الصحفيين إلى الاهتمام بالتوثيق والدراسة لإبداعات جيل الثورة.

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