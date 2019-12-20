شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق المستقيل يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدي، علاقات الشراكة والتعاون بين بغداد وواشنطن، وذلك خلال لقائه مع ديفيد هيل وكيل وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية.

وأشار بيان لمكتب عبد المهدي إلى أن "الجانبين تطرقا أثناء اللقاء إلى علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، ورؤية العراق للتطورات الأخيرة في البلاد والمنطقة".

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وأشار البيان، إلى أن "اللقاء بحث أيضا، رؤية الولايات المتحدة تجاه تطورات المنطقة".

من جهته، أكد عبد المهدي على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، وأشار إلى ثبات سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين، وأهمية العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب.