مصر.. مصرع 6 في حادث تصادم قطار بسيارة

القاهرة/ الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم، مساء الخميس؛ جراء تصادم قطار بسيارة شمالي مصر.

وأفادت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة أن "6 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادث تصادم قطار بسيارة في مزلقان (نقطة تقاطع السكك الحديدية بممر السيارات) في محافظة الدقهلية (شمال)".

وأشارت إلى أن 5 آخرين أصيبوا في الحادث، بجروح متنوعة، جرى نقلهم إلى المستشفى.

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وتجري النيابة تحقيقات حول ملابسات الحادث، كإجراء متبع.

ووفق تقارير صحفية محلية ترجع حوادث القطارات في مصر، إلى أساليب يدوية مستخدمة في تحويل مسارات القطارات، والتي تزيد فيها نسبة الخطأ البشري.

فيما تتكرر حوادث الطرقات في مصر أحيانا بسبب رعونة القيادة، والطقس السيء، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.