طائرات إسرائيلية تشن غارات على غزة

غزة، القدس/ هاني الشاعر، محمد ماجد، أسامة الغساني/ الخليج 365

شنت طائرات إسرائيلية، الخميس، غارات على موقعين عسكريين يتبعان للمقاومة الفلسطينية، وأرض زراعية، في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل الخليج 365 في غزة، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعين أحدهما في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، والثاني في مدينة خانيونس جنوبه.

وذكر أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على أرض زراعية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، أن طائراته الحربية قصفت في غزة موقعا تحت الأرض، وهدفا بحريا تابعين لحركة "حماس" في جنوب القطاع، وموقعا عسكريا تابعا للحركة شماله.

Advertisements

وأضاف الجيش أن الهجوم جاء ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده عملية إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه إسرائيل، لكن الجيش لم يذكر تفاصيل إضافية عن مكان سقوطه أو أي خسائر جراء ذلك.

وذكرت القناة 13 العبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.

وسبق ذلك انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كفار عازا" شمال شرق القطاع.

وحتى الساعة (21:45 ت. غ)، لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.