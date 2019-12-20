شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات غير مسبوقة من «سامسونج».. مواصفات مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة “سامسونج” عن تقنية “14nm FinFET”، والتي ستمكنها من توفير حساسات تصوير بدقة عالية تصل إلى 144 ميغابكسل في الهواتف التي ستطلقها.

وأوضح باحثو الشركة الكورية الجنوبية، خلال مؤتمر “IEDM 2019″، أن التقنية الجديدة ستخفض استهلاك الطاقة بمعدل 42 في المئة في الحساس عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية.

Advertisements

كذلك سينخفض استهلاك الطاقة بنسبة 37 في المئة عند تصوير الفيديو بدقة 12 ميغابكسل، وبمعدل يتراوح ما بين 30 إلى 120 إطارا في الثانية.

وذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، في الرقم “14 نانومتر” يشير إلى “الترانزستورات” التي تضخم الإشارة القادمة من البكسلات، إلى جانب عمليات المعالجات الرقمية على حساس التصوير.

ويواجه مطوّرو حساسات التصوير مشكلة تتمثل بأنها تتطلب العمل بجهد عال “2 فولط ومافوق”، في حين يهدف مصممو الرقائق الإلكترونية لأقل جهد، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة.