الإمارات ترفض بشدة فتحأي دولة بعثات رسمية في القدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات



أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضها بشدة فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس المحتلة، موضحة أن ذلك يعد انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً للاحتلال «الإسرائيلي»، مشددة على أنها خطوة أيضاً ضارة بعملية السلام، وذلك في الكلمة التي ألقاها المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي عقد أمس، في القاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين بناءً على طلب فلسطين، في حين ندد مجلس جامعة الدول العربية، بافتتاح البرازيل لمكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، معتبراً تلك الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي.

ولفت الجنيبي إلى أن دولة الإمارات قامت بإرسال عدة رسائل للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس، بما فيها البرازيل وحثتها على عدم اتخاذ تلك الخطوات، التي لن تساعد على تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه. وأضاف أن دولة الإمارات مع الإجماع العربي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات ومن أجل الحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب في المدينة المقدسة، مطالباً المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقراراي مجلس الأمن والقرارات الصادرة عن القمم العربية، بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية، بما يسهم في التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعلن الجنيبي إدانة الإمارات للخطوة البرازيلية، بفتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، الذي يعد انتهاكاً جديداً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكداً الرفض القاطع لأي محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس، والتنديد بجميع السياسات والخطط «الإسرائيلية» غير القانونية التي تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

في الأثناء، شدد مجلس جامعة الدول العربية على إدانته ورفضه لقيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، معبراً عن أسفه لتغيير البرازيل مواقفها التاريخية تجاه فلسطين، محذراً من أن ذلك سينعكس سلباً على مصالحها، مع الدول العربية. واعتبر المجلس، في البيان الصادر أمس، بشأن «رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس»، في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، هذا الإجراء الأحادي غير القانوني، والمنحاز للاحتلال، والداعم لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وحذّر المجلس من التوجهات، التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي، بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة البرازيلية إليها، مطالباً جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن، 476 و478 عام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم»، الصادر في عام 2017، والذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمجرافية، ليس لها أي أثر قانوني ولاغية وباطلة، داعياً جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس. وعبّر المجلس، عن الأسف البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وحذّر المجلس من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. وأعاد مجلس الجامعة العربية تأكيد التزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أية دولة من شأنه الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

من جانبه، قال سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن القرار البرازيلي «خطوة مرفوضة ومدانة». وأضاف أن «الخطوة البرازيلية غير قانونية وتمثل اعتداء مباشراً على الحقوق الفلسطينية والعربية وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية خصوصاً قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تعدّ إجراءات سلطات الاحتلال التي تستهدف القدس ومعالمها وهويتها، إجراءات باطلة ولاغية».

ومن جهته،‬ طالب دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، برفض وإدانة الخطوة التي قامت بها البرازيل في القدس، ودعا جميع الدول بعدم نقل أو إنشاء أو فتح بعثات دبلوماسية أو مكاتب تجارية في المدينة، وتوجيه رسالة قوية وواضحة إلى البرازيل للتراجع عن قرارها بافتتاح مكتب تجاري بالقدس وعدم إقدام إمكانية فتح سفارة أو نقل سفارتها من «تل أبيب» إلى المدينة المقدسة، لأنها قد تكون هذه الخطوة مقدمة لنقل سفارتها. وأكد، «أننا ننظر إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة لأنها تهدف إلى عزل القدس عن الجغرافيا الفلسطينية».