«نزهة على ظهر سحابة» في جامعة الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”



نظم فريق منسقي جودة الحياة في مركز الإمارات لأبحاث السعادة بجامعة الإمارات، ورشة عمل للموظفات تحت عنوان «نزهة على ظهر سحابة»، قدمتها الرسامة رقية الكلباني، لتعليم الموظفات تقنية بسيطة لرسم السحب على الألواح الخشبية باستخدام ألوان الإكريليك.

وذكرت عائشة النعيمي؛ إحدى عضوات الفريق، منظمة الفعالية، أنه تم تأسيس الفريق انطلاقاً من رؤية الجامعة التي تضع الموظف ضمن أولوياتها لتحقيق أعلى درجات جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل، حيث ارتأينا الخروج عن الطرح المكرر في الورش والدورات التدريبية، وتقديم الجديد خاصة مع التوجه الحكومي للورش غير الأكاديمية.

وأشارت مريم العرياني إحدى عضوات الفريق، إلى أن التعبير عن المشاعر يعد من الوسائل المهمة لتحسين مزاج الإنسان ورفع جودة حياته، ويسهم في التخلص من التوتر والضغوطات وتفريغ الشحنات الداخلية السلبية.