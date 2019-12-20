شكرا لقرائتكم خبر عن «نزهة على ظهر سحابة» في جامعة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”
نظم فريق منسقي جودة الحياة في مركز الإمارات لأبحاث السعادة بجامعة الإمارات، ورشة عمل للموظفات تحت عنوان «نزهة على ظهر سحابة»، قدمتها الرسامة رقية الكلباني، لتعليم الموظفات تقنية بسيطة لرسم السحب على الألواح الخشبية باستخدام ألوان الإكريليك.
وذكرت عائشة النعيمي؛ إحدى عضوات الفريق، منظمة الفعالية، أنه تم تأسيس الفريق انطلاقاً من رؤية الجامعة التي تضع الموظف ضمن أولوياتها لتحقيق أعلى درجات جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل، حيث ارتأينا الخروج عن الطرح المكرر في الورش والدورات التدريبية، وتقديم الجديد خاصة مع التوجه الحكومي للورش غير الأكاديمية.
وأشارت مريم العرياني إحدى عضوات الفريق، إلى أن التعبير عن المشاعر يعد من الوسائل المهمة لتحسين مزاج الإنسان ورفع جودة حياته، ويسهم في التخلص من التوتر والضغوطات وتفريغ الشحنات الداخلية السلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر «نزهة على ظهر سحابة» في جامعة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.