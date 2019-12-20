جمود سياسي في العراق.. و«قبعات الصدر» تعاود الانتشار

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مدد الرئيس العراقي برهم صالح المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد بديلاً عن عادل عبد المهدي حتى يوم الأحد المقبل، فيما جدد متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس، رفضهم القاطع لأي مرشح لرئاسة الوزراء يأتي عن طريق الأحزاب والكتل السياسية، مؤكدين إصرارهم على أن المرشح يجب أن يحظى برضا وموافقة ساحات التظاهر، في حين تواصلت الإضرابات والاعتصامات في بقية المحافظات الجنوبية.

وشهدت ساحة التحرير، أمس، عودة أصحاب القبعات الزرق التابعين للتيار الصدري إلى الساحة للقيام بحماية المتظاهرين، بعد أن انسحبوا منها يوم الثلاثاء الماضي، وجاءت عودة أصحاب القبعات الزرق إلى ساحة التحرير، لتمثل دافعاً قوياً للمتظاهرين بعد أن شهدت الأيام الماضية تراجعاً في أعدادهم.

وفي محافظة ذي قار، أقدم المتظاهرون على إغلاق جسور حيوية وسط المحافظة. وقال مصدر أمني في المحافظة، إن «المتظاهرين قاموا بإغلاق جسور النصر والحضارات والدوب الصغير، فضلاً عن بقاء جسر الزيتون مغلقاً منذ بداية الشهر الحالي». وأضاف أن «إغلاق الجسور يأتي في إطار منع الموظفين من الالتحاق بالدوام الرسمي في دوائرهم».

وفي بقية المحافظات شهدت ساحات التظاهر في بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وواسط وميسان والبصرة وجود المتظاهرين في أماكن الاعتصام من أجل مواصلة الضغط على الجهات السياسية لغرض الاستجابة لطلباتهم المشروعة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر سياسية مطلعة أن «الرئيس برهم صالح قرر تمديد المهلة الدستورية بشأن اختيار بديل لعبد المهدي حتى يوم الأحد المقبل استناداً إلى وصول كتاب استقالة عبد المهدي إلى الرئاسة». وأوضحت أن «هذا التمديد سيعطي مجالاً أمام الجميع من أجل اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول الكتل السياسية والمتظاهرين على حدٍ سواء».

وفي هذا الصدد، ذكر النائب البرلماني محمد الخالدي، إن «مجموعة من النواب أرسلوا أمس كتاباً إلى الرئيس صالح يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء». وأضاف الخالدي إن «هذا الاختيار جاء بعد لقاء المتظاهرين وأعضاء البرلمان والاستماع إلى آرائهم ورؤيتهم للشخصية المرشحة، والتي لقيت قبولاً كبيراً». وتابع «سنعمل على إرسال ملحق آخر بتواقيع جديدة إلى رئيس الجمهورية كوننا لم نستكمل التواقيع، أول أمس، بسبب الانشغال بقضية قانون الانتخابات». وفي ذات السياق، كشف مصدر مطلع، أن تحالف «سائرون» التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يمانع تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

في غضون ذلك، دعا عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم همزة، إلى الإسراع بحسم اسم المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، محذراً من «مشكلة كبيرة» وفراغ دستوري وإداري. وقال: «في حال انتهاء المدة المحددة دستورياً لتكليف مرشح رئاسة الوزراء، فإن رئيس الجمهورية سيتسلم مهام رئيس الوزراء، لكنه لن يستطيع ترشيح أسماء وزراء جدد أو يتسلم أي أسماء لمرشحين على وزارات»، مبيناً أن «هذا الوضع يجعلنا بحاجة إلى الإسراع بحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء كي لا نقع في فراغ دستوري وحكومي وإداري كونها مشكلة كبيرة».