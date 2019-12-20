«كُتّاب العين» يحتفي بلغة الضاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

نظّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في مكتبة زايد المركزية في العين، أمسية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان «العربية شغفنا»، وذلك بحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني سابقاً، والشيخ حمد محمد بن ركاض العامري مدير إدارة النقل بالحافلات في العين، والدكتور محمد بن جرش الأمين العام لاتحاد الكتاب، وجمعة الظاهري مدير المكتبة، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولة البرامج الثقافية في كُتّاب العين.

شارك في إحياء الاحتفالية كلٌّ من الدكتور طلال الجنيبي، والدكتور محمد سعيد، والدكتورة مريم الشناصي، والدكتورة منى الساحلي، والعازف محمد النقبي، والخطاطتين نصرى المسكري، ولطيفة المسكري وقدمت الدكتورة منى علي السّاحلي ورقة تطرقت من خلالها إلى علاقة اللغة بالإبداع الشعري.

وحول دعم اللغة العربية قالت الدكتورة مريم الشناصي: أخذت الإمارات على عاتقها تشجيع ودعم اللغة العربية في الدول الناطقة بغيرها، مثل الهند وطاجكستان وألبانيا وقيرغيزستان وكوسوفو، من خلال إقامة المؤتمرات والندوات في اللغة العربية، وتأسيس مكتبات جامعة لكتب الأدب العربي، وجائزة الياسمين للشعر العربي والمخصصة لغير الناطقين باللغة العربية، ومسابقة قراءة في كتاب.

وقرأ الدكتور محمد سعيد قصيدة عن اللغة العربية بعنوان «في ربى العين»، يقول فيها:

هذي رُبى العينِ تسرِي في ملامحِها

ملامحُ المجدِ تمثيلاً وتشبيها

فالعينُ للقلبِ إبحارٌ وأشرعةٌ

وذكرياتٌ لمن حلّوا بوادِيها

الدكتور طلال الجنيبي قرأ قصيدة بعنوان «فضاء زايد»:

الكونُ سطّر قصةً ممشوقةً

وسباقُه ألقَى عليكَ سلاما

وعزف محمد النقبي مقطوعة من الموشحات العربية، وفي نهاية الأمسية أشاد الشيخ سعيد بن طحنون بما يقدمه اتحاد الكتاب في العين من برامج ثقافية.