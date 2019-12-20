الجيش الليبي يخترق طرابلس.. و«الوفاق» تستغيث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتدمت المواجهات العنيفة أمس الخميس بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة «العربية» الإخبارية عن مصدر عسكري من الجيش الليبي، أن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، مضيفاً أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة، مشيراً إلى أن الجيش قد يدخل إلى قلب العاصمة ويسيطر عليها، لافتاً في هذا السياق إلى وجود تعليمات من القيادة العليا للجيش بعدم التسرّع وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المناطق الآهلة بالسكان، حفاظاً على أرواح المدنيين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن قوات الجيش تفرض طوقاً أمنياً خانقاً وشاملاً على العاصمة طرابلس، وعلى مدينتي مصراتة وسرت، مضيفاً أن هذه المناطق أصبحت في مرمى نيران الجيش، باستثناء الممرات الإنسانية التي يستخدمها المواطنون للتنقل بين غربي ليبيا وتونس، على غرار مدينة زوارة التي تعد ممراً رئيسياً بين الدولتين. وعقب وصول الاشتباكات المسلحة إلى منطقة أبو سليم، أعلنت بلدية المنطقة حالة الطوارئ، وقررت إيقاف الدراسة في جميع المدارس التعليمية في القطاع العام والخاص الواقعة في النطاق الإداري للبلدية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أنه سيتم حسم المعركة في العاصمة طرابلس في أية لحظة، داعياً المسلحين في صفوف قوات حكومة الوفاق في جنوبي وجنوب شرقي العاصمة إلى إلقاء سلاحهم. ولفت المسماري إلى أن القوات المسلحة ستقضي قضاء تاماً على كل مسلح ميليشياوي وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس.

وأكد أن الجيش سيحاسب كل من وقف مع الميليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي أو المعنوي أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام، مضيفاً أن الساعات القادمة ستكون فيها مفاجآت، ومعركة طرابلس لن تتوقف حتى إنجاز كافة المهام القتالية.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة منذ توقيع اتفاق الصخيرات أكدت أن هذا الاتفاق غير شرعي، وأن كل ما ينتج عنه غير قانوني، معللاً ذلك بعدم مرور الاتفاق السياسي عبر مجلس النواب، وعدم تضمينه في الاتفاق السياسي.

بدوره، أعلن مجلس قبائل الزنتان، ومكتب المنسق الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس البلدي، والقوى المساندة للزنتان، تقديم دعمها الكامل لقوات الجيش في آخر مراحل تحرير العاصمة، وفي مواجهة التدخل العسكري التركي في ليبيا.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا، وذلك غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكداً استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) «في أي لحظة إذا احتاجت ذلك». وأضاف أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها لحكومة الوفاق في طرابلس تتضمن «الدعم العسكري».

(وكالات)