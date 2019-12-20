تبّون يؤدي اليمين رئيساً للجزائر.. ويقيل وزير الداخلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولى عبد المجيد تبون مهامه رئيساً للجزائر أمس الخميس، فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بقصر الأمم في العاصمة، مجدداً دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزماً بإجراء إصلاحات دستورية تقلص صلاحيات الرئيس.

وبعد أن قرأ رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش قرار إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وضع رئيس الجمهورية المنتخب يده اليمنى على المصحف وأدى القسم الذي ينص خصوصاً على «احترام الدين الإسلامي وتمجيده، والدفاع عن الدستور، والسهر على استمرارية الدولة»، إضافة إلى «السعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترام حرية اختيار الشعب». ثم قلده رئيس الدولة المؤقت المنتهية ولايته عبد القادر بن صالح وسام «صدر»، وهو أعلى استحقاق وطني رتبة.

حضر المراسم رئيسا غرفتي البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزراء وقادة عسكريون يتقدمهم الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش وقد خصه تبون بشكر خاص «لمرافقة الشعب من أجل تحقيق مطالبه المشروعة». كما حضر المرشحون الخاسرون، علي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، وعبد العزيز بلعيد، وعدد من السياسيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وفي أول خطاب له كرئيس للجمهورية شكر تبون الجزائريين على «تلبية نداء الواجب الوطني، لإعادة الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لم يطعن فيها أحد»، في إشارة إلى عدم تقديم المرشحين الخاسرين لأي طعن في النتائج أمام المجلس الدستوري.

واعتبر «هذا النجاح الكبير (للانتخابات) ثمرة من ثمار الحراك المبارك الذي بادر به شعبنا الكريم، عندما استشعر بضميره ألا بد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة»، دون توضيحات أكثر. وأبدى تبون رغبته في المساهمة من أجل «إصلاح الجامعة العربية التي تعبر عن وحدة العرب وتعالج اهتماماتهم ومشاكلهم.

وقال «إن القضية الفلسطينية تمثل أحد ثوابت الدولة»، مضيفاً: «سنظل السند للإخوة الفلسطينيين ولن نتأخر في الاستجابة لنداءاتهم من أجل بناء دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق حق العودة».

كما أكد أن الجزائر تعد «أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا ووحدة شعبها وترابها»، داعياً الليبيين في هذا المجال إلى «لم شملهم وصفوفهم وتجاوز الخلافات وإبعاد التدخل الخارجي عن بلدهم».

وألقى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح آخر خطاب له في هذا المنصب قال فيه، إن الانتخابات جرت «في جو من الشفافية والنزاهة وفي جو من الهدوء والسكينة» وستقود الجزائر «نحو إرساء قواعد الجزائر الجديدة التي طالب بها الشعب».

ووفقاً للتقاليد قدم رئيس الوزراء نور الدين بدوي استقالته للرئيس الجديد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن الرئيس عبد المجيد تبون، عين وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيساً للوزراء بالنيابة، خلفاً لنور الدين بدوي.

وأضاف المصدر أن الرئيس تبون، استقبل نور الدين بدوي الذي قدم له استقالته، موضحاً أنه تم قبول هذه الاستقالة. كما كشف أن رئيس الجمهورية أقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، وعين وزير السكان والعمران والمدينة كمال بلجود، لشغل هذا المنصب بالنيابة.

وكلف الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال. (وكالات)